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Şiran'ı alan ÖSO'nun şimdiki hedefi Kefr Cenne

Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğindeki (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin’in dördüncü büyük beldesi olan ve Afrin’e 10 kilometre mesafedeki Şiran beldesini PKK/PYD’li teröristlerden tamamen temizledi. TSK ve ÖSO ayrıca, Şiran nahiyesinin civarındaki Hirbet Şiran, Katme, Metinli, Sirkan köylerinin kontrolünü de sağladı. ÖSO askerleri bu kazanımlarla Azez ve Halep arasındaki yola ulaşarak stratejik Kefr Cenne’ye giden yola kavuştu.

Şiranı alan ÖSOnun şimdiki hedefi Kefr Cenne

07 Mart 2018 12:11

Suriye Milli Ordusu sözcüsü Muhammed el Hamidin, besmeleyle başladığı konuşmasında “Bugün Şiran beldesinin ve yakınındaki Sirkan ve Hirbet Şiran köylerinin kontrolünü ele geçirdik. TSK’nin desteğinde ÖSO’nun kontrol aldığı Şiran Afrin’in dördüncü büyük beldesi durumunda bulunuyor. İnşallah Afrin’i teröristlerden kurtarmak için ilerlemeye devam edeceğiz" dedi. 

Şiran’ı teröristlerin elinden kurtaran ÖSO’nun bölük komutanı Ebu Sultan ise, "Şiran bölgesi ve civarındaki köyleri ve Metinli'yi çok hızlı bir şekilde ele geçirmemiz terörist saflarında büyük moral çöküşüne sebep oldu. İnşallah şimdi sırada Kefr Cenne var" diye konuştu. 

ÖSO’un diğer bir komutanı olan Fehim İsa Ebu Ahmet ise, "Bildiğiniz gibi Deyr Suvan istikametinden Meydanki barajına kadar kontrolü ele aldık. Bundan sonraki hedefimiz Meydanki barajının doğusunda bulunan Şiran'dan Afrin ile Halep’i birbirine bağlayan Kefr Cenne köyüne doğru ilerlemek olacaktır" dedi.  

Mahmud Alhalbi

Etiketler: Kefr Cenne, ÖSO, Şiran

 

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