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Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı Daçiç Türkiye'yi ziyaret edecek

Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Daçiç, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine 5 Ekim'de Türkiye'ye gelecek.


04 Ekim 2016 21:24

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Daçiç, Sayın Bakanımızın davetlisi olarak 5-6 Ekim 2016 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir. Konuk Bakan, ziyareti kapsamında Sayın Bakanımızla başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerde bulunacak, ayrıca TBMM Başkanvekili Sayın Akif Hamzaçebi ile Sayın Başbakanımız tarafından kabul edilecektir. Temaslarda Sırbistan ile ikili ilişkilerimizin yanısıra bölgesel ve uluslararası alandaki güncel işbirliği konularının ele alınması öngörülmektedir" denildi.  

Musa Erdoğan
ANKARA 

Etiketler: Sırbistan, Türkiye


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