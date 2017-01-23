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Sırbistan Başbakanından Bosna Hersek'e güvence

Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vuçiç, bugün Belgrad'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Bosna Hersek Başbakanı Denis Zvizdiç'e, Sırbistan'ın Bosnalı Sırplara yönelik politikalarıyla ilgili güvence verdi.

Sırbistan Başbakanından Bosna Herseke güvence

23 Ocak 2017 21:01

Bosna Hersek ve Sırbistan arasındaki ilişkilerde önceliğin barış, istikrar ve ortak altyapı projeleri olduğunu söyleyen Vuçiç, "Eğer kötü bir şekilde neticelenecek bir siyasi çatışmadan endişeniz varsa Sırbistan'ın böylesi durumu tersine çevirmek ve ülkelerimizin işbirliğini sağlamak için elinden geleni yapacağını bilmenizi isterim. Sırbistan, Bosna Hersek'le iyi ilişkiler kurdu ve iki ülke arasındaki ticaret hacmi bu ilişkileri yansıtır durumda. Bosna Hersek, ülkemizin üçüncü büyük ihracat adresi ve ikili ticaret her geçen yıl büyüyor" dedi.

"Bosna Hersek'e devlet, Bosna Hersek dahilindeki Sırp Cumhuriyetine ise etnisite olarak bakıyoruz"
Basın mensuplarının Sırbistan'ın Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik'e yönelik Amerikan yaptırımlarını destekleme ihtimaline ilişkin sorusuna cevap veren Vuçiç, yaptırımlarla olumlu bir netice elde edilemeyeceğine inandığını söyledi. Bölgede Sırpların birbirleri arasında engeller koymasını arzu etmediğini de söyleyen Vuçiç, "Lakin Sırbistan'ın Bosna Hersek'e devlet, Sırp Cumhuriyeti'ne de Bosna Hersek dahilindeki bir etnisite olarak baktığını belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Saraybosna-Belgrad Otoyolu için Bosna Hersek Parlamentosunun kararı bekleniyor
Türkiye'nin Bosna Hersek-Sırbistan ilişkilerinin güçlenmesi ve bölgenin refahı için finansman teklif ettiği Saraybosna-Belgrad otoyolu projesinin de masaya yatırıldığı görüşmede Vuçiç, ülkesinin yolun inşasına başlanması için Bosna Hersek Parlamentosunun kararını beklediğini duyurdu.

Bosna Hersek ve Sırbistan'ın dış politikadaki ortak önceliklerinin AB üyeliği olduğunu söyleyen Bosna Hersek Başbakanı Denis Zvizdiç ise, iki ülke arasındaki problemlerin çözümü için en güzel yolun diyalog olduğunu söyledi. 

İbrahim Aydoğan

Etiketler: bosna hersek, Sırbistan


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