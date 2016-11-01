Bünyesindeki sıradışı etkinlikleri ve farklı sunumuyla sektörün en kapsamlı fuarı olan Sirha İstanbul, 24-26 Kasım 2016 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde misafirlerini ağırlayacak. Ziyaretçiler, bu uluslararası etkinlikte Anadolu’dan Peru’ya uzanan bir gastronomi şölenine tanık olacak. Sirha İstanbul 2016’da; gıda ve içecek ürünlerinden, mutfak ekipmanlarına, pasta ve fırıncılık ürün ve ekipmanlarından, mobilya, sofra üstü takımları, tekstil, hijyen ve teknoloji alanındaki yenilikleri kapsayan geniş yelpazesiyle 450 katılımcı ve marka hedefleniyor. Sirha İstanbul her sene olduğu gibi bu sene de otel, restoran sahiplerinden yöneticilerine, pasta şefleri, F&B müdürleri, satın alma müdürleri, barmen ve baristalara kadar 13 binden fazla sektör profesyoneli bir araya getirmeyi hedefliyor.

Yöresel ve uluslararası lezzetler bir arada

Peru mutfağı bu sene Sirha İstanbul’a konuk oluyor. Peru’dan gelen özel tatlar ziyaretçilerin tadımına sunulacak. Madrid’in ünlü bir restoranının Peru’lu efsane şefi Luis Arevalo özel sunumuyla, Peru ürünleri ile mutfakta nasıl fark oluşturacağının sırlarını paylaşacak.

Anadolu Lezzet Envanteri projesi

Anadolu’nun kaybolmaya yüz tutmuş, birbirinden değerli ürünlerini üreticileriyle beraber ziyaretçilerle buluşturuyor. Şeflerin bu ürünlerle hazırlayacakları menülerden, üreticiler ile yapılacak söyleşilere kadar birçok etkinlik Anadolu Lezzet Envanteri projesiyle ziyaretçilere sunuluyor.

Şefler Bocuse d’Or için kıyasıya yarışacak

Birbirinden değerli sekiz şef, bu sene Bocuse d’Or Türkiye Ön Seçmelerini kazanarak 2017 Bocuse d’Or Türkiye Finaline geçiş hakkı kazanmayı hedefliyor. Türkiye Akademi başkanlığını ünlü şef Rudolf Van Nunen’in yaptığı ve alanında söz sahibi olan yerli ve yabancı jüriler tarafından değerlendirilecek olan bu müthiş yarışma, izleyicilerine ve katılımcılarına heyecanlı ve keyifli dakikalar yaşatacak.

Sektöre yönelik son trendler, Gastronomi Turizmi Derneği tarafından organize edilecek olan zengin içerikli bir sunum ile ziyaretçiler ile buluşacak. Bu senenin önemli temaları 'Restoran mı Açıyorsun?' ve ‘Turizm ve Gastronomi’de Marka Olmak' olarak belirlendi. Bu etkinliğin konuşmacıları arasında; UNESCO Üretici Şehirler Ağına katılan mutfağıyla ünlü şehrimiz Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürü Nedret Apaydın, Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe yer alacak.

Glutensiz yemek konferansı

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin önem kazandığı günümüzde konu başlığı ‘Menünüzde glutensiz seçenek var mı? Moda mı? İhtiyaç mı?’ olarak belirlenen konferans da yer alıyor.