Ziyaretçiler, bu uluslararası etkinlikte Anadolu’dan Peru’ya uzanan bir gastronomi şölenine tanık oluyor. Restoran, otel işletmeleri ve yiyecek içecek sektörünün Türkiye’de her yıl gerçekleşen büyük buluşması ve alanındaki tek uluslararası organizasyonu olan Sirha İstanbul; etkili ortakları, uluslararası işbirlikleri ve yeni markalarla kurguladığı projeler ile bu yıl da tüm sektörü bir araya getirdi. Sirha İstanbul; yiyecek içecek sektöründen otelciliğe, hizmet sektöründen konuyla ilgili teknolojilere kadar alanında başarılı 300 marka ve 12 binden fazla sektör profesyonelini tek bir platformda buluşturarak sektörün gelişmesini, hareketlenmesini ve yeni işbirliklerinin kurulmasını amaçlıyor.

Anadolu Lezzet Envanteri'ne yoğun ilgi

Türkiye’nin her yerinden gelen, konunun uzmanları tarafından seçilen,Anadolu’nun kaybolmaya yüz tutmuş, birbirinden değerli yerel ürünlerine Metro Toptancı Market ve Mutfak Dostları Derneği işbirliğiyle 2’nci kez sahip çıktı. Bu yerel ve eşsiz ürünleri içeren Anadolu Lezzet Envanteri, geçen yıla oranla ürün çeşitliliğini daha da artırdı. Aralarında Sakız Koyunu, Kavılca Buğdayı, Türk Kopanisti Peyniri, Karakaya Koyunu, Kars kazı, Karabaşotu Reçeli gibi birbirinden değerli ürünleri ziyaretçiler ile buluşuyor. Bu bölümün hazırlanmasında Sirha İstanbul, ülkemizin yiyecek ve içecek konusundaki en önemliuzmanları ve sivil toplum kuruluşları ile aralıksız çalışıyor ve bu ürünlerin korunarak daha çok kişiye ulaşması konusunda araştırmalarına devam ediyor. Ayrıca Azerbaycan şefleri kendi ürünlerini stantta hazırlayıp tanıttılar.

Mutfak Dostları Derneği Başkanı Zeynep Kakınç proje hakkında şu bilgileri verdi: ''Projenin amacı, kaybolmakta olan ürünlerin korunma altına alınması, bir envanterinin çıkartılması ve listelenmesidir. Biz buna Nuh'un Ambarı Listesi diyoruz. Bu konuda saha çalışmaları başladı. Tüm Anadolu'da ilk yıl 40'a yakın ürünün bu listeye aldık. İkinci dönem bu çalışmalarımız devam etti. Şuanda 59 ürün Nuh'un Ambarı Listesine alınmış durumda. Yaptığımız sadece bunları korunma altına almak ve listelemek değildir. Bu ürünlerin tanıtılması, farkındalık oluşturulması ve bu ürünlerin doğru tüketici ile buluşturulmasını amaçlıyoruz. Bu yıl 3'üncü kez buradayız. ALE (Anadolu Lezzet Envanteri) ESSEDRA'nın (Kırsal Alanlarda Sürdürülebilir Sosyo-Ekonımik Kalkınma) Türkiye'de davam eden uzantısı. İlk Sirha bize yardımcı oldu. Fuarda bize verilen stantta Anadolu ürünlerini tüketici ve profesyoneller ile buluşturup tanıtımını sağladık. Bu yıl ESSEDRA'dan 10-12 ürün, Bucaused'Or yarışmacılarının kullanacağı bir platforma taşındı.''

Standımız ziyaretçiler tarafından inanılmaz ilgi görüyor diyen Kakınç, ''Herkes soru soruyor ve meraklı. Tadım yapıyorlar ve bu ürünleri hayatımızda duymadık diyorlar. Ürünler ile ilgili inanılmaz bilgi alışverişi oluyor. Üreticilerin adreslerini soruyorlar. Bunun ilgili kitapçığımız var. Bu durum bizi mutlu ediyor. Büyük zenginlik içindeyiz ama bunun farkında değiliz. Yeni nesil şeflerimiz bu işin kıymetini farkında'' şeklinde konuştu.

Ülkenin yetenekli şefleri 'Mutfak Olimpiyatları'nda yarışıyor

Türkiye’nin gastronomi alanındaki önemli yetenekleri, izleyici kitlesi ve oluşturduğu heyecanla 'Mutfak Olimpiyatları' olarak da bilinen Bocused’Or Türkiye Seçmeleri için Sirha İstanbul’da bir araya geldi.Uluslararası alanda gastronomideki son trendleri takip eden ve izleyicilerle aynı ortamda büyük bir heyecanla gerçekleştirilen Bocused’OrTürkiye ön seçmelerinin birbirinden ünlü uluslararası jüri üyeleri,Bocused’Or Türkiye Akademi Başkanı Rudolf Van Nunen başkanlığında toplandı.Bu senenin kuralları itibariyle sudak balığı, yılan balığı ve ördek kullanan yarışmacı şefler,10.30 - 16.30 saatleri arasında tüm hünerlerini sergiledi. Jürinin yaptığı puanlamaya göre, 3 saat 35 dakika boyunca kıyasıya yarışan 8 şef arasından seçilen yarışma birincisi seçilen şef Türkiye seçmelerine direk geçiş hakkı kazanacak.

Dünyanın en prestijli aşçılık yarışması

Bu yarışma profesyonel aşçılar için dünyada yapılan en prestijli aşçılık yarışmasıdır diyen Sirha Dünya Direktörü Marie-Odile Fondeur,''Sadece Türkiye'de yapılmıyor, Sirha'nın yapıldığı tüm ülkelerde yapılıyor. Şuanda Türkiye'de alt yapı seçmeleri yapılıyor. Gelecek sene Türkiye seçmeleri yapılacak. 2 sene sonrada Avrupa Finali yapılacak. Bir sonraki sene ise Dünya Finali yapılacak. Yarışmaya dünya 60 ülke katılıyor. 60 ülke kendi içinde seçmeler yapıyor. Bu seçmelerden çıkan ülkeler, Avrupa, Asya ve Amerika'da kıta şampiyonları yapıyorlar. 2 senede bir Sirha Lyon'da Uluslararası Dünya Şampiyonası yapılıyor. Umarız gelecek yıllarda Türkiye'de önemli başarı kazanır. Türk Gastronomisi'nden bütün dünya bahsetsin'' ifadelerini kullandı.

Gastronomi Turzmi Derneği Konferansı cumartesi Sirha İstanbul’da

Sektöre yönelik son trendler, Gastronomi Turizmi Derneği tarafından organize edilecek olan zengin içerikli bir sunum ile ziyaretçiler ile buluşacak. Bu senenin önemli temaları 'Restoran mı Açıyorsun?' ve ‘Turizm ve Gastronomi’de Marka Olmak' olarak belirlendi. Bu etkinliğin konuşmacıları arasında; UNESCO Üretici Şehirler Ağına katılan mutfağıyla ünlü şehrimiz Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürü Nedret Apaydın, Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe yer alacak.