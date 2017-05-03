Şirinevler Meydanı'nı arılar bastı

Bahçelievler Şirinevler meydanında bulunan bir simit tezgahını öğle saatlerinde arılar bastı. Binlerce arı biranda simit tezgahını sarınca vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. Bu sırada meydanda bulunan vatandaşlar da arılardan dolayı zor anlar yaşadı. Çevrede bulunan zabıta ekipleri durumu hemen belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen arıcılar özel kıyafetlerini giyerek arıları topladı.

Yaşanan bu anlar ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Simit tezgahının sahibi Servet Ocak, “Ana kraliçe ve diğerleri hepsi buraya geldi. Sonra belediye ekipleri geldi ve hepsini götürdü. Ama bir tane daha ana kraliçe var onunla beraber biraz daha kaldı. İnşallah o arılar yerine ulaşır yoksa çok üzülürüm” dedi.

Volkan Kayalar

