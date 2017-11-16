'Şirinler' çetesi üyeleri adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, 'Şirinler' adlı yeraltı örgütünün üyeleri, polisin 2 Kasım akşamı düzenlediği operasyonda bir alışveriş merkezinde yakalanmıştı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şirinler çetesine mensup Mehmet Sabri Şirin'nin de aralarında olduğu 8 kişi alışveriş merkezinde gözaltına alınmıştı. Devam eden operasyon kapsamında 5 kişinin daha gözaltına alındığı kaydedilirken, güvenlik güçlerince AVM'de gözaltına alınan şüphelilerin, önceki yıllarda İstanbul’da öldürülen Azeri mafya lideri Caniyev suikastının intikamı için Azerbaycan’dan Türkiye'ye gelen 4 kişiyle 5 milyon dolara anlaşmak için buluştukları ortaya çıkmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan organize suç örgütü üyeleri, bu sabah adliyeye sevk edildi.

Mehmet Altunışık-Sadık Kahraman

