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'Şirinler' çetesi üyeleri adliyeye sevk edildi

İstanbul Bahçelievler’de geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezine düzenlenen operasyonla yakalanan 'Şirinler' adlı organize suç örgütü üyeleri, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

Şirinler çetesi üyeleri adliyeye sevk edildi

16 Kasım 2017 10:47
'Şirinler' çetesi üyeleri adliyeye sevk edildi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, 'Şirinler' adlı yeraltı örgütünün üyeleri, polisin 2 Kasım akşamı düzenlediği operasyonda bir alışveriş merkezinde yakalanmıştı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şirinler çetesine mensup Mehmet Sabri Şirin'nin de aralarında olduğu 8 kişi alışveriş merkezinde gözaltına alınmıştı. Devam eden operasyon kapsamında 5 kişinin daha gözaltına alındığı kaydedilirken, güvenlik güçlerince AVM'de gözaltına alınan şüphelilerin, önceki yıllarda İstanbul’da öldürülen Azeri mafya lideri Caniyev suikastının intikamı için Azerbaycan’dan Türkiye'ye gelen 4 kişiyle 5 milyon dolara anlaşmak için buluştukları ortaya çıkmıştı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan organize suç örgütü üyeleri, bu sabah adliyeye sevk edildi.

Mehmet Altunışık-Sadık Kahraman
 

 

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