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Şirinler çetesine düzenlenen operasyon anı kamerada

İstanbul Bahçelievler’deki bir alışveriş merkezine düzenlenen operasyonla yakalanan "Şirinler çetesi" üyelerinin AVM’ye üst ve araç araması yapılmadan giriş yaptıkları görüntüler ortaya çıktı. Polisin operasyon anı ise kameralara yansıdı.

Şirinler çetesine düzenlenen operasyon anı kamerada

16 Kasım 2017 13:51
Şirinler çetesine düzenlenen operasyon anı kamerada - Tıkla İzle

Polisin 2 Kasım tarihinde Bahçelievler’deki bir alışveriş merkezine düzenlediği operasyonla yakalanan "Şirinler çetesi" üyeleri, iki haftalık emniyet sorgusunun ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin önceki yıllarda İstanbul’da öldürülen Azeri mafya lideri Caniyev suikastının intikamı için Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelen 4 kişiyle 5 milyon dolara anlaşmak için Bahçelievler’deki bir alışveriş merkezinde buluştukları ortaya çıkmıştı. O buluşmada silahlı çete üyelerinin AVM’ye girerken güvenlik kontrollerinden aranmadan geçtikleri ortaya çıktı. Elde edilen görüntülerde şebeke üyelerinin araçları ile birlikte geldikleri AVM’de X-Ray cihazının yanından silahları ile birlikte geçerek giriş yaptıkları görülüyor. Görüntülerde asansörde birbirlerine silah gösteren şüpheliler otomobillere bindikleri sırada Özel Harekat polisi ile Organize Şube ekiplerince baskın düzenleniyor.

İstanbul’da 'Şirinler’ adlı yeraltı örgütü üyeleri, 2 Kasım Perşembe akşamı düzenlenen operasyonla yakalanmış, Mehmet Sabri Şirin’in de aralarında olduğu 8 kişi alışveriş merkezinde gözaltına alınmıştı. 5 kişinin daha gözaltına alındığı operasyonun ardından zanlılar bu sabah adliyeye sevk edildi.

Sadık Kahraman
 

Etiketler: Şirinler çetesi

 

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