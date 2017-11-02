Sirkeci’de tramvay yoluna araç girdi, seferler aksadı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Gülhane tramway durağının yakınında meydana geldi. Sirkeci’den Sultanahmet yönüne ilerleyen Ferhat Gümüş idaresindeki 34 PH 1307 plakalı araç Gülhane tramvay durağının yakınında çalışma yapılan yola girdi. Tekerlekleri, tramvay hattının kazılan zeminine düşen araç buradan çıkamadı. Kaza sonrası rayların üzerinde kalan araç olay yerine gelen çekici ile kaldırılırken, yaşanan olay nedeniyle Kabataş-Bağcılar tramvay seferlerinde yarım saatlik bir gecikme yaşandı. Kaza’da can kaybı yaşanmazken, kazaya karışan araçta ufak çapta maddi hasar meydana geldi. Araç sürücüsüne ise tramvay yoluna girmesi nedeniyle idari para cezası kesildi. Aracın çekici ile kaldırılmasının ardından aksayan tramvay seferleri normale döndü.

Selim BayraktarİSTANBUL (İHA) -