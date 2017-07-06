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Sirkeci’de yangın paniği

Fatih Sirkeci’de bulunan Çelikhan’da çıkan yangın paniğe neden oldu. Dış cephe tadilatı için çekilen perdenin alev alev yandığı yangında ölen, mahsur kalan ya da yaralanan olmadı.

Sirkecide yangın paniği

06 Temmuz 2017 15:38
Sirkeci’de yangın paniği - Tıkla İzle

Fatih Sirkeci’de, Hamidiye Caddesi’nin üzerinde bulunan Çelikhan isimli bir iş yerinde çıkan yangın kısa süreli paniğe yol açtı. Yangın, saat 15.00 sıralarında iş hanının dış cephe çalışmalarının yapıldığı bir noktada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı. Yangını gören vatandaşlar, itfaiyeye ihbarda bulundu. Tadilat çalışmalarının yayalara ve araçlara zarar gelmemesi için bina iskele yüzeyine gerilen malzemenin de tutuşmasıyla alevler bina yüzeyinde yayılmaya başladı.

İtfaiye helikopteri de olay yerindeydi

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. İçeride mahsur kalan olma ihtimaline karşın sağlık ekipleri de hazır bekletilirken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Korkutan yangında ölen, mahsur kalan ya da yaralanan olmadı. Yangının büyüme ihtimaline karşın bölgeye gelen itfaiye helikopteri de yangına müdahale etmeden geri döndü.

Yangını görev vatandaşlar Rıza Kırmaz, “Sanırım plastik malzeme kullandıkları için alev aldı. Yangın sigaradan falan çıkmış olabilir. İtfaiye müdahale etti. İçeride kalan ya da yaralanan, ölen olmadı” dedi. 

Hüseyin Coşkun

Etiketler: sürkeci, yangın


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