Sirke, asetik asit içeriği sayesinde tükettiğiniz gıdalardaki minerallerin vücudunuz tarafından kolayca sindirilmesine yardımcı olur. Bugün sizlere sirkeli suyun sağlığa faydaları hakkında bilgiler vereceğiz:

Kramp girmesini önler, kramplara şifadır

Birçok kişi özellikle bacak bölgesindeki kramplardan muzdariptir. Elma sirkesi, zengin mineral içeriği sayesinde bacak kramplarının sıklığını, yoğunluğunu ve ağrısını azaltmaya yardımcı olur. Kramp sorunu yaşadığınızda, bir bardak ılık suya 2 yemek kaşığı elma sirkesi ve biraz bal katıp için. Birkaç dakika içinde kramp azalacaktır.

Kilo vermeye yardımcı olur

Japon araştırmacılar 155 obez hasta üzerinde yaptıkları çalışmada, onları üç gruba ayırdı. Tüm gruplardaki obez kadınlar aynı miktarda kalori, lif, karbonhidrat, protein ve yağ tüketti, ancak içerisinde sirkenin de dahil olduğu farklı takviyeler aldılar. 2009 Ağustos ayında "Bioscience, Biotechnology and Biochemistry" (Biyosistem, Biyoteknoloji ve Biyokimya) konulu raporda, sirke tüketen kadınların 2 kilo zayıfladığı tespit edildi. (Sirkeyi zayıflama amaçlı kullanmak için, bir bardak suya bir tatlı kaşığı elma sirkesi katıp, her sabah bunu içerek güne başlayabilirsiniz.)

Soğuk algınlığını ve öksürüğü giderir

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