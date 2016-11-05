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Şırnak belediyesinde patlama: 1 yaralı

Şırnak Belediyesinde yapılan aramada meydana gelen patlamada bir güvenlik görevlisi yaralandı.

Şırnak belediyesinde patlama: 1 yaralı

05 Kasım 2016 20:29

Şırnak belediyesine atanan kayyumun ardından güvenlik güçleri tarafından belediye binasında yapılan aramada patlama meydana geldi. Patlamada 1 güvenlik görevini yaralandı. Konu ile ilgili Şırnak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Şırnak Belediyesinde güvenlik kuvvetlerimizce yapılan detaylı arama esnasında Bölücü Terör Örgütü mensuplarınca önceden yerleştirildiği değerlendirilen tuzaklanmış bir adet el yapımı patlayıcı patlamış, bir adet el yapımı patlayıcı da patlamadan etkisiz hale getirilmiştir. Meydana gelen patlamada bir güvenlik görevlimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Konu ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir" denildi. 

Melih Yiğit
 

Etiketler: Şırnak Belediyesi


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