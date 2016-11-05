Şırnak belediyesine atanan kayyumun ardından güvenlik güçleri tarafından belediye binasında yapılan aramada patlama meydana geldi. Patlamada 1 güvenlik görevini yaralandı. Konu ile ilgili Şırnak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Şırnak Belediyesinde güvenlik kuvvetlerimizce yapılan detaylı arama esnasında Bölücü Terör Örgütü mensuplarınca önceden yerleştirildiği değerlendirilen tuzaklanmış bir adet el yapımı patlayıcı patlamış, bir adet el yapımı patlayıcı da patlamadan etkisiz hale getirilmiştir. Meydana gelen patlamada bir güvenlik görevlimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Konu ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir" denildi.

Melih Yiğit

