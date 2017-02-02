Türkiye’nin Irak sınırında bulunan ve zorlu doğasıyla dikkat çeken Beytüşşebap’ta kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle hayat durma noktasına geldi. İlçede kar yağışı sürerken, kalınlığı 1,5 metreye kadar ulaştı. Hava sıcaklığı ise eksi 20 dereceye kadar düştü. Dondurucu soğuğun yaşandığı ilçede vatandaşlar büyük güçlükler çekerken, esnafların büyük çoğunluğunun kepenk açmadığı görüldü.

Esnaf Hasan Uysal, havanın soğuk ve rüzgarlı olması nedeniyle öğle saatlerinde işe başladıklarını belirtti.

Esnaf Remzi Gökçe ise, kar tipinin etkisini yoğun bir şekilde göstermesi nedeniyle dükkanını açamadığını anlatarak, “Her sabah erkenden iş yerimizi açıyorduk. Ancak bugün sabah saatlerinden itibaren çok kar yağdığı için kepenk açamadık. Sadece jeneratör tamircisi dükkanını açtı” dedi.