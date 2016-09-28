Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi Rezuk Caddesi'nde bulunan Şırnak T Tipi Cezaevi'nde akşam 19.30 sıralarında yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında, 1 tutuklu hayatını kaybetti, 1 tutuklu yaralandı, 12 infaz koruma memuru da dumandan etkilendi. Yaralı tutuklu ve infaz memurları, çağrılan ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, cezaevi yetkilileri elektrik kontağından çıktığının tahmin edildiğini belirtti. Yangınla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Melih Yiğit

