Şırnak, Hakkari, Mardin ve Irak'ta 17 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'nın yaptığı açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında 13 Kasım tarihinde yürütülen operasyonlarda, Şırnak merkez Bestler Dereler bölgesinde devam eden hava destekli operasyonda; operasyon birliklerine saldırı için hareket halinde oldukları keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatında, silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi ve 1 adet RPG-7 roketatar, 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet el yapımı patlayıcı, 2 adet el dürbünü ve 2 adet el telsizi ele geçirildi.

Hakkari Şemdinli ve Yüksekova’da süren operasyonlarda ise, güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 RPG-7 roketatar, 2 el bombası, 9 telsiz, 23 el yapımı patlayıcı düzeneği elektronik devresi ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Mardin Dargeçit’de güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında 1 adet el bombası, 1 adet silah üstü dürbün ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bitlis'te keşif ve gözetleme vasıtalarıyla üs bölgelerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Irak Kuzeyi Hakurk bölgesinde de, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı için hareket halinde oldukları keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 11 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Yağmur Yıldız

