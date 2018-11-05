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Şırnak merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Şırnak merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Şırnak merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Şırnak merkezli 7 ilde FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin TSK'daki mahrem yapısına yönelik soruşturma çerçevesinde, Şırnak merkezli 7 ilde 10 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. FETÖ/PDY üyelerinin birbiriyle görüşmelerinde örgütsel irtibatlarını gizlemek ve görüşmelerinin dikkat çekmemesi amacıyla askeri personelin örgüt içerisinde Mahrem İmam olarak tabir edilen şahıslar tarafından ankesörlü/büfe telefonlarından yapılan ardışık arama ile birbirleriyle irtibat kurdukları tespit edilen şahıslardan 10'u yakalandı.
Şahıslardan 1 yüzbaşı, 6 astsubay ve 3 uzman gözaltına alındığı öğrenildi.  

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