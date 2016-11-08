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Şırnak şehidi için tören düzenlendi

Şırnak'ta teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Er Bayram Kardaş’ın naaşı, düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.


08 Kasım 2016 11:04

Şırnak’ta Akçay 6. Motorlu Piyade Tugayı’na bağlı Görmeç Taburu’na dün akşam saatlerinde PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade er Bayram Kardaş (20), için uğurlama töreni düzenlendi. 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’nda düzenlenen törene, Vali Ali İhsan Su, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, şehidin silah arkadaşları ve yakınları katıldı.
Naaşın katafalka konulmasıyla başlayan tören, okunan duaların ardından sona erdi. Şehidin naaşı, helikopterle götürüldüğü Şerafettin Elçi Havalimanı’ndan uçakla memleketi Bitlis'e gönderildi.
 

Etiketler: Şırnak


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