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Şırnak şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak-Van karayolunda teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Uzman Çavuş Hüseyin Tosun, İstanbul Beykoz’da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.


27 Eylül 2016 18:57

Şırnak- Van karayolunda güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Uzman Çavuş Hüseyin Tosun (23) için Pendik’teki 15 Temmuz Şehitler Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin ailesi, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi asker erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin annesi Emine Tosun ve ağabeyi Hasan Tosun taziyeleri kabul etti.

Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da çelenk gönderdi.

Cenaze namazının ardından şehidin tabutu top arabasına konulduğu sırada şehidin annesinin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Tosun'un cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Beykoz Dereseki Mezarlığı'nda babasının yanına defnedildi. 

Metin Başar
İSTANBUL 

Etiketler: Şırnak-Van karayolu


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