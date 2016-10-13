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Şırnak şehidi törenle memleketine uğurlandı

Şırnak Besta-Dereler mevkisinde PKK’lı teröristlerle güvenlik kuvvetleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Sercan Öklük’ün cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

Şırnak şehidi törenle memleketine uğurlandı

13 Ekim 2016 11:25

Şırnak 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığındaki törene Şırnak Valisi Ali İhsan Su, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, Çakırsöğüt 1. Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Hünkar Keleş, Emniyet Müdürü Celal Sel ile şehitlerin silah arkadaşları katıldı. Uzman Onbaşı Sercan Öklük’ün Türk bayrağına sarılı naaşı Şırnak 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’na getirilerek katafalka konuldu. Törende, şehidin öz geçmişi okunarak, dua edildi.

Törenin ardından katafalktan alınarak ambulansa taşınan şehidin naaşı helikopter ile Şerafettin Elçi Havalimanı’na gönderildi. Uzman Onbaşı Sercan Öklük’ün cenazesinin memleketi Ordu’ya gönderileceği belirtildi.

Etiketler: Şırnak şehidi


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