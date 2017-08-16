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Şırnak şehidi törenle memleketine uğurlandı: Jandarma Uzman Çavuş Abdulhadi Yılmaz

Şırnak merkez Namaz Dağı Soru Tepe Üs Bölgesi’nde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 23 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Abdulhadi Yılmaz’ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere ailesinin yaşadığı Hatay'ın Antakya ilçesine uğurlandı.

Şırnak şehidi törenle memleketine uğurlandı: Jandarma Uzman Çavuş Abdulhadi Yılmaz

16 Ağustos 2017 14:07

Namaz Dağı Soru Tepe Bölgesi'nde bu sabaha karşı saat 05.45 sıralarında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Abdulhadi Yılmaz için 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi. Törene Vali Mehmet Aktaş, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selçuk Yıldırım, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve şehidin silah arkadaşları katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesinin alana getirilmesinin ardından başlayan tören, öz geçmiş ve duaların okunmasıyla devam etti. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdulhadi Yılmaz’ın cenazesi silah arkadaşlarının omuzlarında helikoptere taşınarak Antakya’ya gönderilmek üzere Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü. 

Melih Yiğit


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