Şırnak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz merkezinde bulunan vatandaşlarımızın bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden döşenip gizlenmiş olabilecek patlayıcılarla ilgili oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için uygulanan sokağa çıkma yasağına riayet etmeleri ve gördükleri şüpheli kablo, cisim, paket gibi maddelere dokunmadan güvenlik kuvvetlerimize bildirmeleri, kendileri ve çocuklarının hayatları bakımından büyük önem arz etmekte olup, bu hususta duyarlı davranılması önemle rica olunur" denildi.

