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Şırnak ve Lice kırsalına hava harekatı: 9 terörist öldürüldü

Diyarbakır'ın Lice kırsalına ve Şırnak kırsalına düzenlenen hava harekatında toplam 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak ve Lice kırsalına hava harekatı: 9 terörist öldürüldü

24 Kasım 2016 19:59

Lice kırsalındaki harekatta 7 terörist öldürüldü

Diyarbakır’ın Lice kırsalına düzenlenen hava harekatında ve kara unsurlarınca yapılan tarama faaliyetleri sonucunda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre, 24 Kasım 2016 tarihinde alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu 07.11 ile 08.22 saatleri arasında Diyarbakır/Lice kırsalına, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Bölgede tespit edilen silah mevzileri ve barınaklar imha edildi ve 6 bölücü terör örgütü mensubu terörist de etkisiz hale getirildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları emniyetle üslerine döndü. Müteakiben kara unsurları tarafından aynı bölgede arama tarama faaliyeti icra edildi, faaliyet esnada çıkan çatışmada bir terörist daha etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubuna ait bir adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ve bir adet tabancaya ek olarak bölgede depolanmış halde üç adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, üç adet el bombası, 16720 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ve 65 adet RPG-7 roket atar sevk fişeği ele geçirildi.

Şırnak kırsalında hava harekatı

Şırnak kırsalına düzenlenen hava harekatında 2 korugan ateş altına alınarak imha edilirken, 2 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. 

Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre, 24 Kasım 2016 tarihinde alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu 12.48 ile 13.00 saatleri arasında Şırnak kırsalına, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Bölgede tespit edilen 2 korugan ateş altına alınarak imha edildi ve 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakların emniyetle üslerine döndüğü öğrenildi. 

Caner Ünver 
 

Etiketler: hava harekatı, lice kırsalı, Şırnak kırsalı


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