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Şırnak'ın Cudi Dağı'nda 2 mağara ve bir barınak imha edildi

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından Cudi Dağı'nda başlatılan 'Şehit P.Uzm.Çvş. Serdar Ege Operasyonu'nda 2 mağara ve bir barınak imha edildi. Operasyonda yapılan arama tarama faaliyeti sonucunda ise çok sayıda mühimmat, yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Şırnakın Cudi Dağında 2 mağara ve bir barınak imha edildi

14 Şubat 2018 21:45

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Cudi Dağı kırsalında, BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bunlara ait sığınak ve barınakları tespit edip imha etmek maksadıyla; İl Jandarma Komutanlıklarınca 13 Şubat 2018 tarihinde icrasına başlanan Şehit P.Uzm.Çvş. Serdar Ege Operasyonu'nda 2 adet mağara ve 1 adet barınak tespit edilerek imha edilmiş olup yapılan aramalarda; 4 adet 65 litrelik jelikan, çok sayıda EYP düzeneğinde kullanılmak üzere hazırlanmış pil bloğu, 5 adet küçük tüp, 3 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 20 adet Kalaşnikof şarjörü, 100 metre ikili kablo ile çok sayıda yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar aralıksız olarak devam etmektedir” denildi.

Melih Yiğit
 

 

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