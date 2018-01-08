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Şırnak'ın Cudi, Gabar Dağı ile Bestler-Dereler bölgesi 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi

Şırnak Valiliği, Cudi ve Gabar Dağı ile Bestler-Dereler bölgesindeki bazı bölgelerde 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

Şırnakın Cudi, Gabar Dağı ile Bestler-Dereler bölgesi Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildi

08 Ocak 2018 09:54

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında yürütülecek operasyonlar nedeniyle halkın can ve mal güvenliği için Şırnak’ın Gabar ve Cudi Dağı ile Bestler Dereler sınırları içerisinde koordinatları belirlenen bölgelerin 8- 22 Ocak tarihlerinde 15 gün süreyle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, “5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11’inci maddesi ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesine istinaden; bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşlarımızın, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından; milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması maksadıyla koordinatları belirtilen, ilimiz İncebel (Gabar) Dağı; Kaya Tepe, Kırmızıkaya Tepe, Gurdik Tepe, İnceler, Kırmızı Tepe, Külhanmezarlığı, Fergan Kayalığı, Deregurt Mahallesi, Kayabaşı Tepe, Gürdilanbaruji Tepe, Dalulük Tepe, Sotek Tepe, Boz Tepe, Giribirmi Sırtları, Kuşuçtu Tepe, Girinisir Tepe, Sırmalı Tepe, Yassıtaş Tepe, Başkaya Mahallesi ve Ervisi Tepe kırsalları arasında, ilimiz Besta - Dereler Bölgesi; Elma Tepe, Büyüksu Tepe, Güllüce Dağı, Siyah Tepe, Elma Dağı, Kalpapağa Tepe, Üzüm Tepe, Ardıç Tepe, 1623 Rakımlı Tepe, Uzun Tepe, Eşekmağarası Tepe, Ahır Tepe, Buşireş Tepe, Hasanotu Tepe, ve Kihi Tepe kırsal alanları arasında, ilimiz Cudi Dağı; Kurt Tepe, Haraphalisa Tepe, Azık Tepe, Keloğ Tepe, Göl Tepe, Biriş Tepe, Çekokalesi Tepe, Atatürk Burnu Tepe, Kenyamevik Tepe, Ruyala Tepe, Gemokilte Tepe, Kelga Tepe, Gavur Tepe, Üç Tepe, 1973 Rakımlı Tepe, Serizeri Tepe, Rutkekurat Tepe, Nuh Peygamber Ziyareti Tepe, Mühet Yaylası, Kinişir Tepe, Deşti Tepe, Nuvalsavat Tepe, Gavita Tepe, Kocaların Tepe ve Şikettemuri Tepesi kırsal alanları arasında bulunan bölgelerde 08 Ocak 2018 - 22 Ocak 2018 tarihleri arasında 15 gün süreyle valiliğimizce geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir” denildi. 

Melih Yiğit

 

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