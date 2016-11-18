Terör örgütü PKK mensuplarının hendek kazıp, barikat kurması ve neredeyse her taşın altına patlayıcı tuzaklaması yüzünden 14 Mart’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının 14 Kasım’da kaldırıldığı Şırnak, yasak süresince olduğu gibi yasağın kaldırılmasının ardından da büyük dramlara sahne oluyor. Merkezinde bulunan 12 mahallesinden 7’sinin birkaç cami ve bina dışında neredeyse tamamen yıkıldığı ve moloz yığınına döndüğü kentte birçok aile başını sokabilecek ev bulamadı. Bu yüzden evlerine gelen Şırnaklılar'ın çoğu yasağın ilan edilmesiyle birlikte göç ettikleri başta Cizre, Uludere, İdil, Silopi, Beytüşşebap ve Güçlükonak ilçeleri ve köyleri ile bölgedeki diğer illere geri döndü. Evleri yıkılan ve gidecek yer bulamayan 8 aile ise kent girişindeki ahır ve çadırlara yerleşti. Mikrop ve hastalıklara davetiye çıkaran ahır ve çadırlarda hayvanlarıyla birlikte yaşayan ailelerin dramı yürek burktu.

“Bir çadırda 9 kişi kalıyoruz”

Çocukları okula giderken yaşanan olaylar yüzünden göç edip buraya geldiklerini ve 8 aydır çadırda yaşadıklarını anlatan Hatun Belge, “Yasak kalkınca Şırnak’a gittik ama evimiz yıkılmıştı. Bir çadırda 9 kişi kalıyoruz. Hiç durumumuz yok. Bazen yardım geliyor ancak yeterli olmuyor. Çocuklarımız buralarda boş boş dolaşıyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz” dedi.

Yasak ilan edilmeden önce kentten ayrıldıklarını belirten Hazal Koluman, “Perişan olduk, göründüğü gibi hiçbir halimiz yok. Ne kendimize bakabiliyoruz ne de ev yapabiliyoruz. Bu çadırda 3 aile kalıyoruz” diye konuştu.

Evlerinin yakıldığını dile getiren Saadet Bahşiş ise, “Biz Şırnak’tan çıktık. Evlerimiz yıkıldı. Çocuklarımız her birini bir yere gönderdik okula gitsinler diye. Mecburen çıktık Şırnak’tan, çadırlara yerleştik. Başka yerde kiralardan dolayı yapamadık. Bu nedenle burada çadırlara yerleştik” dedi.

Mehmet Pişkin - Melih Yiğit

ŞIRNAK