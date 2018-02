Şırnaklı kadınlar Mehmetçik için seferber oldu

Şırnak’ta AK Parti Kadın Kolları ile Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği öncülüğünde bir grup kadın, TSK’nın Suriye’nin Afrin bölgesindeki terörist unsurlara yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerler için çorap, atkı, eldiven ve bere ördü. Kadınlar, dualarla ilmek ilmek ördüğü atkı, bere, çorap ve eldivenleri, yazdıkları mektuplarla birlikte askerlere ulaştırılması için 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı’ya teslim etti.

“BİZİ BÖLEMEYECEKLER”

Tümgeneral Tarakçı, bugüne kadar Türkiye’nin birçok yerinde görev aldığını ancak bu an kadar duygulanıp, gururlanmadığını belirterek, “İşte bu yüzden bölemeyecekler bizi. Göstermiş olduğunuz bu manevi destekten ötürü sizlere bütün Mehmetçiklerim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Sizler gibi kardeşlerimiz, bacılarımız olduğu sürece bu milletin sırtı yere gelmeyecektir. Özellikle kutulardan çıkan al bayrağımız, zeytin dalları ve duygu yüklü mektuplarınız gösteriyor ki bizim düşmana verecek bir karış toprağımız yok. Çünkü biz bir milletiz ve mücadelemizde sonuna kadar haklıyız” dedi.

“CEPHEYE GİTMEYE HAZIRIZ”

AK Parti Şırnak Kadın Kolları Başkanı Hatice Atan ise “Zeytin Dalı Harekatı başladığından bu yana kınalı kuzularımızın ayağı üşümesin sloganı ile her ilmiği dua ile atılan yöremize has ilk etapta bin adet çorap atkı ve berelerimizi size teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mehmetçiklerimize mesajım şudur ki, biz Kürt kadınlar Selahattin Eyyubi’nin ecdadı olarak her zaman onların yanındayız. Gerektiğinde silahı elimize alıp Nene Hatunlar, Şerife Bacılar, Kara Fatmalar gibi cepheye gitmeye hazırız. 15 Temmuz Demokrasi gecesinde Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile silahsız ordumuz nasıl meydanlara çıktıysa, bizler de cepheye gitmeye her zaman hazırız” diye konuştu.