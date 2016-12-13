Şırnak’ta AK Parti ile Ticaret ve Sanayi Odası başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde, İstanbul’daki terör saldırılarına ilişkin basın açıklaması yapıldı. Ticaret ve Sanayi Odası binası önünde yapılan açıklamaya, AK Parti ve CHP yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Grup adına açıklama yapan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa İlter, terör örgütü ve işbirlikçilerini kınadıklarını belirterek, yapılan saldırının son derece üzücü olduğunu ifade etti. İlter, “Bizler Şırnak halkı olarak İstanbul’da ülkemizin istikrarını, birlik ve beraberliğini bozmayı hedef alan ve şer odakları tarafından düzenlenen menfur saldırıda hayatını kaybeden polislerimize ve vatandaşlarımıza Allah’ta rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yararlılara acil şifalar diliyoruz. Bu hain saldırı aziz milletimizi olduğu gibi bizleri de fevkalade üzmüştür. İstanbul’daki hain saldırıyı yapan kalleş terör örgütünü işbirlikçilerini ve yandaşlarını lanetliyoruz. Ülkemizde huzur ve barış ortamını bozmak isteyenlere halkımız sağduyusuyla en güzel cevabı verecektir. Milletimiz, birlik ve beraberlik içinde geçmişte olduğu gibi şimdi de terörün üstesinden gelecek azim ve kararlılığa sahiptir. İstanbul’daki saldırıda hayatını kaybeden kahraman polislerimize ve sivil vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz” dedi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Melih Yiğit

ŞIRNAK