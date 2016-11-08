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Şırnak’ta 1 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), kış hazırlığında olan terör örgütüne karşı yürüttüğü operasyonlarda 20 ton yaşam, gıda ve tıbbi malzeme ile çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini, Şırnak’ta 1 teröristin etkisizi hale getirildiğini açıkladı.


08 Kasım 2016 13:14

TSK, Şırnak’ta devam eden operasyonda bölücü terör örgütünün ana üs bölgesine (Bestler Dereler) girildiğini, toplam 16 sığınakta; 10 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 av tüfeği, 1 Yeasu marka el telsizi, 1 silah üstü termal dürbün,100 kilogram amonyum nitrat, çok sayıda mühimmatın (6 bin 12.7 mm Uçaksavar fişeği, 5 bin 5.56mm M16 fişeği, bin 7.62 mm Biksi fişeği, 120 adet Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 6 adet antitank roketatar mühimmatı, 3 adet antipersonel roketatar mühimmatı, 16 el bombası, 20 adet av tüfeği fişeği, 2 adet antitank mayını, 20 adet fünye), kış üslenmesi için bölgeye getirilen ve sığınaklara depolanan yaklaşık 20 ton yaşam, gıda ve tıbbi malzemeler ele geçirildiğini bildirdi. Açıklamada 3 el yapımı patlayıcının imha edildiği, bombalı eylemlerde kullanılmak üzere 1 plakasız traktör, 1 ATV motor ve patlayıcı yüklü 1 araç ele geçirildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Şırnak/Şenoba’da, arazi araması icra eden güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 1 terörist silahı (bir Kalaşnikof piyade tüfeği) ile birlikte etkisiz hale getirildiği, Mardin/Nusaybin’de, güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınakta çok miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirildi.  

Uğur Kan Yüksek

Etiketler: Şırnak


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