Şırnak Valiliği’nden yapılan açıklamada, “5442 Sayılı İller İdaresi Kanununun 11’inci maddesi ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, ilimizde bulunan bölgelerde, bölücü terör örgütünün arazide üstlenmesine mani olmak, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi maksadıyla 14 bölgede, 27 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında valiliğimizce geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir” denildi.

Bölgelerin koordinatlarına valilik sitesinde yer verildi.

Melih Yiğit