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Şırnak’ta 14 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak’taki 14 bölge, 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Şırnakta 14 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi

27 Eylül 2016 13:53

Şırnak Valiliği’nden yapılan açıklamada, “5442 Sayılı İller İdaresi Kanununun 11’inci maddesi ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, ilimizde bulunan bölgelerde, bölücü terör örgütünün arazide üstlenmesine mani olmak, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi maksadıyla 14 bölgede, 27 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında valiliğimizce geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir” denildi.
Bölgelerin koordinatlarına valilik sitesinde yer verildi.

Melih Yiğit 


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