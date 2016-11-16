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Şırnak'ta 14 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak'ta 14 bölge, 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Şırnakta 14 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi

16 Kasım 2016 14:34

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, "5442 Sayılı İller İdaresi Kanununun 11’inci maddesi ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, ilimizde bulunan, aşağıda koordinatları verilen bölgelerde, Bölücü Terör Örgütünün arazide üstlenmesine mani olmak, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi maksadıyla aşağıda belirtilen, 14 bölgede 17 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında 15 gün süreyle valiliğimizce geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir” denildi.
Bölgelerin koordinatlarına valilik sitesinde yer verildi. 

Melih Yiğit
ŞIRNAK 


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