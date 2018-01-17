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Şırnak’ta 15 günde 61 bin 999 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şırnak'ta jandarma ekiplerinin son 15 günde düzenlediği operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 309 bin 995 TL olan 61 bin 999 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 14 kişi gözaltına alındı.

Şırnakta 15 günde 61 bin 999 paket kaçak sigara ele geçirildi

17 Ocak 2018 21:18

Edinilen bilgiye göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 15 günde kaçakçılık suçlarına yönelik icra edilen faaliyetlerde piyasa değeri yaklaşık 168 bin 505 lira olan 33 bin 701 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olaylarda yakalanan 14 şüpheli hakkında ise yasal işlem yapıldı. Son olarak 15 Ocak'ta Silopi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince H.T. isimli şahsa ait iş yerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 13 bin 990 lira olan 2 bin 798 paket gümrük kaçağı sigara, Uludere İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 2’nci Hudut Tabur Komutanlığı unsurları tarafından icra edilen keşif/gözetleme faaliyetinde ise araziye gizlenmiş vaziyette piyasa değeri 127 bin 500 Türk lirası olan 25 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçları ile haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen operasyonlara aralıksız devam edildiği belirtildi.  

Melih Yiğit
 

 

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