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Şırnak'ta 15 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Şırnak Valiliği, Şırnak'ın Uludere ilçesinin Düğündağı bölgesinde yürütülen operasyonlarda 15 teröristtin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Şırnakta 15 PKKlı etkisiz hale getirildi

23 Ekim 2016 20:10

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Uludere ilçesi Düğündağı bölgesinde yürütülen operasyonlar çerçevesinde 15 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş olup, operasyonlar devam etmektedir" denildi

Melih Yiğit

Etiketler: 15 PKKlı, etkisiz hale getirildi, Şırnak


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