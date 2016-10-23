Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Uludere ilçesi Düğündağı bölgesinde yürütülen operasyonlar çerçevesinde 15 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş olup, operasyonlar devam etmektedir" denildi
Melih Yiğit
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Uludere ilçesi Düğündağı bölgesinde yürütülen operasyonlar çerçevesinde 15 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş olup, operasyonlar devam etmektedir" denildi
Melih Yiğit
Etiketler: 15 PKKlı, etkisiz hale getirildi, Şırnak