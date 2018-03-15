Diğer
Kategoriler

Şırnak’ta 154 bin lira değerinde kaçak malzeme ele geçirildi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 154 bin Türk lirası olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 1 de kişi gözaltına alındı.

Şırnakta 154 bin lira değerinde kaçak malzeme ele geçirildi

15 Mart 2018 23:19

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, Silopi İlçe Jandarma Komutanlığı Ekiplerince 14 Mart 2018 tarihinde Silopi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde Kaçakçılık Suçları ve Terörizmin finansmanına yönelik icra edilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 154 bin Türk Lirası olan 686 adet benzin otomatiği takımı, 2 bin 450 adet benzin otomatiği hortumu, 24 adet 250 milim fren yağı, 40 adet buji takımı, 2 adet kaynak makinesi, 15 adet matkap, 256 kilogram Antep fıstığı içi, 190 kilogram çay olmak üzere gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Meydana gelen olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalandı. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık suçları ve haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen operasyonlara aralıksız olarak devam etmektedir” denildi.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç