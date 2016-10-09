Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, 5442 Sayılı İller İdaresi Kanunu'nun 11’inci maddesi ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince bölücü terör örgütünün arazide üstlenmesine mani olmak, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla Namaz Dağı çevresindeki 9 bölgede 10 Ekim (dahil)-24 Ekim 2016 (dahil) tarihleri arasında 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi. Uludere ilçesi Bestler Dereler bölgesinde ise 27 Eylül (dahil)-11 Ekim 2016 (dahil) tarihleri arasında 15 gün süreyle ilan edilen geçici özel güvenlik bölgesi karanının 12 Ekim (dahil)-26 Ekim 2016 (dahil) tarihleri arasında 15 gün süre ile uzatıldığı kaydedildi.

Geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanların koordinatları valiliğin internet sitesinden paylaşıldı.

Ayaz Müldür

ŞIRNAK