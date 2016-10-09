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Şırnak’ta 17 bölge geçici güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak'ta Namaz Dağı ve Bestler Dereler bölgelerinde 17 bölge geçici güvenlik bölgesi ilan edildi.

Şırnakta 17 bölge geçici güvenlik bölgesi ilan edildi

09 Ekim 2016 19:36

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, 5442 Sayılı İller İdaresi Kanunu'nun 11’inci maddesi ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince bölücü terör örgütünün arazide üstlenmesine mani olmak, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla Namaz Dağı çevresindeki 9 bölgede 10 Ekim (dahil)-24 Ekim 2016 (dahil) tarihleri arasında 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi. Uludere ilçesi Bestler Dereler bölgesinde ise 27 Eylül (dahil)-11 Ekim 2016 (dahil) tarihleri arasında 15 gün süreyle ilan edilen geçici özel güvenlik bölgesi karanının 12 Ekim (dahil)-26 Ekim 2016 (dahil) tarihleri arasında 15 gün süre ile uzatıldığı kaydedildi. 

Geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanların koordinatları valiliğin internet sitesinden paylaşıldı. 

Ayaz Müldür
ŞIRNAK


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