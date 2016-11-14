Şırnak’ta terör örgütü PKK mensuplarının kazdığı hendek, kurduğu barikat ve tuzakladığı patlayıcılar yüzünden 14 Mart’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı 246 gün sonra kısmen kaldırıldı. Kentte yasak ilan edilmesiyle birlikte, çevre il ve ilçelere göç eden vatandaşlar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kente dönmeye başladı. Girişlerinde kurulan güvenlik noktalarında arama ve kimlik kontrollerinden geçirildikten sonra kente alınan vatandaşlar, evlerinin ve iş yerlerinin bulunduğu mahallelere gitti. Ancak büyük bir heyecanla evlerine kavuşmanın sabırsızlığını yaşayan vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. 2 bin 44 evin yıkıldığı kentin İsmetpaşa, Aydınlıkevler, Yeni, Bahçelievler, Dicle ve Cumhuriyet Mahallelerindeki evlerinin yerle bir olduğunu gören çok sayıda vatandaşın gözyaşları sel oldu. Kalacak yer telaşına giren vatandaşlar, kiralık ev aramaya başladı.

“Perişan olduk”

8 çocuk annesi Pakize Caner, perişan olduklarını belirterek, “8 çocuğum ile birlikte bizi Cizre’de kiradan da çıkartılar. Geldik buralara kiralık ev arıyoruz ama bulamıyoruz. Kocam 8 aydır hastanededir. Halimiz yok ve çok perişanız. Hiçbir şeyimiz yok yiyip, içelim. Ne ev var ne de barkımız. Kış geliyor yatak yorganımızda yok” dedi.

“Hiçbir şeyimiz kalmamış”

Sabırsızlıkla önüne geldiği evinin yerle bir olduğunu gören Halime Külter ise, “Burası bizim evimizin yeri. Geldik evimizin yerini aradık. Evimizi önünde bırakılan bir direkten tanıdık. Allah bunları başımıza getirenleri kabul etmesin. Allah hakkımızı onların yanında bırakmasın. Allah dünyana bir huzur versin. Allah dünyaya barış versin. Biz milletin kapıların önüne düştük. Ne evimiz kalmış ne de malımız. Hiçbir şey bırakmamışlar. Allah bu zulmü kabul etmesin” diye konuştu.

Öğrenciler okula kavuştu

Öte yandan, kentte ağır hasar gören 3 okul ile hafif hasarlı 8 okulun onarımı yapıldı. Birçok okulda öğrenciler ders başı yaparken, öğrenciler arkadaşlarına kavuşmanın heyecanını yaşadı.

Melih Yiğit

ŞIRNAK