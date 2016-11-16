TSK'dan yapılan açıklamada, Şırnak 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı emir-komutasında, Faraşin ve Yeşilöz bölgelerinde bulunan bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak ve Van ilinde kullanılacağı değerlendirilen bomba yüklü araçları imha etmek maksadıyla 06-14 Kasım 2016 tarihleri arasında müşterek operasyon icra edildiği kaydedildi.

Söz konusu operasyonda Faraşin ve Yeşilöz mahallesi bölgelerinde ortaya çıkarılan birçok sığınak/depo/yaşam alanlarında; 2 adet bomba yüklü araç, 4 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 1 adet Lav Silahı, 9 adet av tüfeği, 225 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 144 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 98 adet el bombası, 16.911 adet muhtelif çeşitte mühimmat, 3 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, patlayıcı yapımında kullanılan 500 kg amonyum nitrat, 1 adet Aselsan Kobra Marka Telsiz, 1 adet araç telsizi, 2 adet küçük el telsizi, 4 adet walkie talkie telsiz ile çok miktarda yiyecek, giyecek vb., tıbbi malzeme, örgütsel doküman ele geçirildiği bildirildi.

Bayazıt Cebeci