Şırnak’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

TSK’nın 17 Ağustos tarihinde yurt içinde yapılan terörle mücadele olaylarına ilişkin yaptığı bilgilendirmeye göre, Şırnak Uludere’de, hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist, ateş destek vasıtaları ile yapılan atışlar sonucu etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır Dicle’de 3 el yapımı patlayıcı, Bitlis Tatvan’da 2 el yapımı patlayıcı, Şırnak merkezde 3 el yapımı patlayıcı olmak üzere toplam 8 el yapımı patlayıcı tespit ve imha edildi. Mardin Savur’da yapılan arazi aramasında tespit edilen 3 ayrı sığınakta, 1 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 araç telsizi, 2 el telsizi ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ele geçirildi.

Derya Yetim

