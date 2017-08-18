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Şırnak’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Uludere’de üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnakta 2 terörist etkisiz hale getirildi

18 Ağustos 2017 10:58

TSK’nın 17 Ağustos tarihinde yurt içinde yapılan terörle mücadele olaylarına ilişkin yaptığı bilgilendirmeye göre, Şırnak Uludere’de, hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist, ateş destek vasıtaları ile yapılan atışlar sonucu etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır Dicle’de 3 el yapımı patlayıcı, Bitlis Tatvan’da 2 el yapımı patlayıcı, Şırnak merkezde 3 el yapımı patlayıcı olmak üzere toplam 8 el yapımı patlayıcı tespit ve imha edildi. Mardin Savur’da yapılan arazi aramasında tespit edilen 3 ayrı sığınakta, 1 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 araç telsizi, 2 el telsizi ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ele geçirildi. 

Derya Yetim
 


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