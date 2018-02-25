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Şırnak’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda Şırnak’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi, Tunceli ve Bitlis’te çok sayıda patlayıcı ele geçirildi.

Şırnakta 2 terörist etkisiz hale getirildi

25 Şubat 2018 12:53

Şırnak’ta güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist etkisiz hale getirilirken, 3 Kalaşnikof piyade tüfeği ve 1 RPG-7 roketatar ele geçirildi.

Tunceli’de güvenlik güçleri tarafından yapılan aramada yol üzerinde menfeze tuzaklanmış bir el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi. 4 sığınakta toplam 500 kilogram amonyum nitrat, 500 metre kablo ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Bitlis Hizan’da ise güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında tespit edilen sığınakta 10 kilogram amonyum nitrat, 65 metre kablo ve yaşam malzemesi ele geçirildi. 

 

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