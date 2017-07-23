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Şırnak’ta 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak Silopi’de, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Şırnakta 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

23 Temmuz 2017 13:25

TSK, terörle mücadele operasyonları kapsamında meydana gelen olaylara ilişkin bilgilendirmede bulundu. TSK tarafından icra edilen operasyonlara ilişkin yapılan açıklamaya göre; Van Gürpınar’da devam eden operasyonda bombalı eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanmış bomba yüklü bir araç imha edildi. Tespit edilen 3 mağara içerisinde çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Diyarbakır Lice’de devam eden operasyonda 7 bin 100 kök kenevir ele geçirilerek imha edildi.
Tunceli Pülümür’de güvenlik güçleri tarafından icra edilen yol aramasında ele geçirilen 15 bidon içerisinde toplam 375 kilogram amonyum nitrat imha edildi.

Hakkari Yüksekova’da güvenlik güçleri tarafından icra edilen yol aramasında 7 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

Şırnak Silopi’de, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.  

İlker Turak


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