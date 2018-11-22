Şırnak'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

Sabah saat 08.50 sıralarında meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmazken, sarsıntının kısa süreli paniğe neden olduğu belirtildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinden edinilen bilgiye göre, saat 08.50 sıralarında Şırnak'ın Silopi ilçesi Buğdaylı köyünde derinliği 5 kilometre olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtilirken, sarsıntı nedeniyle bölgede yaşayan vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı bildirildi.

Ayaz Müldür

