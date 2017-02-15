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Şırnak'ta 44 köy yolu ulaşıma kapandı

Şırnak’ta dünden beri etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 44 köy yolu ile Siirt ve Hakkari karayolları ulaşıma kapandı.

Şırnakta 44 köy yolu ulaşıma kapandı

15 Şubat 2017 11:49

Şırnak’ta dün başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kentte aralıksız yağan kar nedeniyle kent merkezi ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerine bağlı 44 köy yolu ile Siirt ve Hakkari karayolları ulaşıma kapandı. Şırnak Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.
Kentte, zincirsiz trafiğe çıkan araçlar da yollarda kaldı. Özellikle Lise Caddesinde trafik kilitlendi. Sürücülerin imdadına polis ve vatandaşlar yetişti. Polis ve vatandaşlar, yolda kalan araçları ittirerek, çalışmalarını sağladı.

Okullar tatil edildi

Kentte kar yağışı nedeniyle eğitime de bir günlük ara verildi. İl Hıfzıssıhha Kurullundan yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle 15 Şubat 2017 Çarşamba günü Şırnak Merkez ve Merkeze bağlı Köy ve Beldelerde İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile eğitime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca kamuda çalışan Gebe ve Engelli personele de bir gün idari izin verilmiştir” denildi. 

Melih Yiğit 
 

Etiketler: kapalı yol, Şırnak, ulaşım


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