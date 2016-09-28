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Şırnak’ta 6 teröristin cesedi bulundu

Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Şırnak’taki bir evde yapılan arama çalışmasında 6 terörist cesedi ile çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

Şırnakta 6 teröristin cesedi bulundu

28 Eylül 2016 12:42

Edinilen bilgilere göre, 14 Mart’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının sürdüğü Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubeleri ekiplerince tuzaklanan patlayıcıların tespiti ve imhasına yönelik arama çalışmaları sürüyor. Polis ekiplerince Cumhuriyet Mahallesi Güneş Sokak'taki bir evde, ağır koku gelmesi üzerine, arama yapıldı. Aramada, evin bodrum katında 6 teröristin cesedi bulundu. Cesetler otopsi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Evdeki aramalarda, teröristlere ait 12 Kaleşnikof marka tüfek, 14 el bombası, bu silahlara ait çok sayıda fişek ve şarjör ile gece görüşlü 2 dürbün ve örgütsel doküman da ele geçirildi.

Melih Yiğit 

 


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