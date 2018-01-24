Diğer
Kategoriler

Şırnak’ta 7 bölge geçici güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak Valiliği, Cudi, Altın, Rejgar Alandüz, Buzul, İkiyaka, Yazlıca ve Yassıdağ bölgelerinde geçici güvenlik bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

Şırnakta 7 bölge geçici güvenlik bölgesi ilan edildi

24 Ocak 2018 12:46

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, ilimizde bulunan Cudi Dağı bölgesi, Altın Dağları bölgesi, Rejgar Alandüz bölgesi, Buzul Dağı bölgesi, İkiyaka Dağları bölgesi, Yazlıca Dağı bölgesi ve Yassıdağ bölgelerinde 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığına teröristle mücadele kapsamında verilebilecek görevler esnasında ‘denenmiş atılamamış mühimmat salma (Jettison) bölgesi’ olarak kullanılmak üzere geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilmiş olup, belirtilen alanlara vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından girişleri yasaklanmıştır” denildi. 

Melih Yiğit

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç