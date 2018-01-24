Şırnak’ta 7 bölge geçici güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, ilimizde bulunan Cudi Dağı bölgesi, Altın Dağları bölgesi, Rejgar Alandüz bölgesi, Buzul Dağı bölgesi, İkiyaka Dağları bölgesi, Yazlıca Dağı bölgesi ve Yassıdağ bölgelerinde 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığına teröristle mücadele kapsamında verilebilecek görevler esnasında ‘denenmiş atılamamış mühimmat salma (Jettison) bölgesi’ olarak kullanılmak üzere geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilmiş olup, belirtilen alanlara vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından girişleri yasaklanmıştır” denildi.

Melih Yiğit