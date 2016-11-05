Şırnak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Bestler Dereler bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, kara Kuvvetleri, jandarma birlikleri, kara havacılık unsurları ve güvenlik korucularımızın katılımıyla icra edilen müşterek operasyonda 4 Kasım 2016 tarihinde etkisiz hale getirilen 10 Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubuna ilave olarak, bugünkü operasyonlarda da 7 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca operasyonlarda silah, mühimmat ve çok miktarda yaşam malzemesi de ele geçirilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca bölgede operasyonların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.



Melih Yiğit