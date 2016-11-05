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Şırnak'ta 7 PKK'lı terörist öldürüldü

Şırnak Bestler Dereler bölgesinde devam eden operasyonda 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Şırnakta 7 PKKlı terörist öldürüldü

05 Kasım 2016 18:02

Şırnak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Bestler Dereler bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, kara Kuvvetleri, jandarma birlikleri, kara havacılık unsurları ve güvenlik korucularımızın katılımıyla icra edilen müşterek operasyonda 4 Kasım 2016 tarihinde etkisiz hale getirilen 10 Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubuna ilave olarak, bugünkü operasyonlarda da 7 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca operasyonlarda silah, mühimmat ve çok miktarda yaşam malzemesi de ele geçirilmiştir" denildi.
Açıklamada ayrıca bölgede operasyonların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.
 

Melih Yiğit

Etiketler: 7 PKKlı terörist, Bestler Dereler bölgesi, öldürüldü, Şırnak


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