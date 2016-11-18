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Şırnak’ta 8 ay sonra ilk cuma namazı kılındı

Sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı Şırnak’ta 8 ay sonra ilk cuma namazı kılındı.

Şırnakta 8 ay sonra ilk cuma namazı kılındı

18 Kasım 2016 14:17
Şırnak’ta 8 ay sonra ilk cuma namazı kılındı - Tıkla İzle

Terör örgütü PKK mensupları tarafından kazılan hendek, kurulan barikat ve tuzaklanan patlayıcılar yüzünden gerçekleştirilen operasyon nedeniyle 14 Mart’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının 14 Kasım’da kaldırıldığı Şırnak’ta 8 ay aradan sonra ilk cuma namazı kılındı. Yasağın kaldırılmasıyla birlikte kente dönen vatandaşlar, camilere akın etti. Namazdan çıkan vatandaşlar, 8 ay sonra memleketlerinde cemaatle bir araya gelmenin sevindirici olduğunu belirterek, Şırnak için dua ettiklerini anlattı.

“1,5-2 ay sonra döneceğimizi düşünmüştük”
Veysel Alkan adlı vatandaş, 8 ay önce kentten çıktıklarını belirterek, “Kentten çıkarken 1,5-2 ay sonra döneriz diye düşünmüştük. 8 ay sonra insanlar geldiler, mutlular. İnsanlarda yeni bir heyecan var. İnşallah hayır olur. Saadetten musibet, felaket geldiği gibi, felaketten de saadetler gelir. Uzun zaman sonra burada cuma namazı kılındı. İnsanlarda bir memnuniyet var” dedi.

“Şırnak’ın iyi günlere kavuşması için dua ettik”
Kerem Eremen de 8 ay sonra memleketlerinde cemaatle bir araya gelmelerinin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, “Şırnak tamamen yıkıldı diyebiliriz. Bu konu üzücü, ancak sevindirici bir tarafı da var. O da halkın tekrar bir araya gelmesi. İlk cuma namazı kılındıktan sonra dua ettik. Kentin daha iyi günlere kavuşması için dua ettik. Allah’tan beklentimiz budur” diye konuştu.
Kentte 10 caminin ibadete açık olduğu öğrenilirken, ağır hasar gören 5 caminin yıkılacağı, 10 camide de onarım ve güçlendirme çalışması yapılacağı belirtildi. 

Mehmet Pişkin - Melih Yiğit


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