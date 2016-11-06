Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Bestler Dereler bölgesinde 23.Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Kara kuvvetleri, Jandarma birlikleri, Kara Havacılık unsurları ve güvenlik korucularımızın katılımıyla devam eden müşterek operasyonda 4-5 Kasım 2016 tarihinde etkisiz hale getirilen 17 bölücü terör örgütü mensubuna ve ele geçirilen silah mühimmat ve çok miktarda yaşam malzemesine ilaveten; Cudi Dağı bölgesinde yapılan operasyonda 6 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, Bestler Dereler bölgesinde devam eden operasyonda ise 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, 1 bölücü terör örgütü mensubu canlı yakalanmıştır. Ayrıca operasyonlarda yine silah mühimmat ve çok miktarda yaşam malzemesinin yanı sıra bin 535 kg amonyum nitrat ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

Melih Yiğit