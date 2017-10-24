Şırnak’ta 8 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “24 Ekim 2017 günü İlimiz Beytüşşebap İlçesi Yenice Köyü Bölgesinde 8 bölücü terör örgütü mensubunun buluşacağı istihbaratının alınması üzerine, bölge saat 15.35’den itibaren insansız hava aracı (İHA) ile takip edilmeye başlanmış ve iki ayrı noktada bölücü terör örgütü mensuplarının olduğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine saat 17.15’te bölgeye hava destekli operasyon icra edilerek 8 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar aralıksız olarak devam etmektedir” denildi.

Melih Yiğit

