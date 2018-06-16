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iha.com.tr »
Asayiş »
Şırnak’ta ağır yaralanan asker şehit oldu
16 Haziran 2018 10:50
Şırnak’ta ağır yaralanan asker şehit oldu
Şırnak’ta ağır yaralanan Erzurumlu Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi GATA'da şehit oldu.
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16 Haziran 2018 10:50
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