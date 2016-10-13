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Şırnak’ta ağır yaralanan korucu şehit oldu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde arazide arama tarama faaliyeti yürüten askeri time PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda ağır yaralanan Geçici Köy Korucusu İhsan öter şehit oldu.

Şırnakta ağır yaralanan korucu şehit oldu

13 Ekim 2016 12:10

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Ayvalık köyü Hisarkapı mevkiinde arazide arama tarama faaliyeti yürüten askeri time PKK’lı teröristler tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda açılan ilk ateşte 1 korucu ve 2 asker yaralandı. Askerlerin anında karşılık vermesi ile çatışma çıkarken, PKK’lılar ormanlık alana kaçtı. PKK’lı teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.
3 yaralı, bölgeye sevk edilen helikopterle Şırnak Asker Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Geçici Köy Korucusu İhsan Öter yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olurken, yaralı 2 uzman çavuşun ise ameliyata alındığı belirtildi.
 

Etiketler: Şırnak


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