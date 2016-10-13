Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Ayvalık köyü Hisarkapı mevkiinde arazide arama tarama faaliyeti yürüten askeri time PKK’lı teröristler tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda açılan ilk ateşte 1 korucu ve 2 asker yaralandı. Askerlerin anında karşılık vermesi ile çatışma çıkarken, PKK’lılar ormanlık alana kaçtı. PKK’lı teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

3 yaralı, bölgeye sevk edilen helikopterle Şırnak Asker Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Geçici Köy Korucusu İhsan Öter yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olurken, yaralı 2 uzman çavuşun ise ameliyata alındığı belirtildi.

