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Şırnak'ta askeri bölgelere EYP bağlanmış 8 adet maket uçak düştü

Şırnak'ta askeri bölgelere EYP bağlanmış 8 adet maket uçak düştü
Şırnak'ta askeri bölgelere EYP bağlanmış 8 adet maket uçak düştü

Şırnak'ta, askeri bölgelere uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı (EYP) bağlanmış 8 adet maket uçağın düştüğü belirtildi. Patlayıcıların çivi ile güçlendirildiği model uçakların düştükten sonra patlamadığı aktarıldı.

Şırnak'ta, askeri bölgelere üzerinde kamara tertibatının olduğu uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı (EYP) bağlanmış 8 adet maket uçak düştü. Edinilen bilgiye göre, el yapımı planör tipi maket uçaklardan Şırnak Valiliği giriş merdivenlerine 1 adet, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığına 2 adet, Kayatepe Üs Bölgesine 1 adet, Aydoğdu Üs Bölgesine 1 adet, Aydoğdu Üs Bölgesinin 1 kilometre güney batısına 1 adet, Kostok Vadisi'ne 1 adet ve Şenoba Tugay Komutanlığına bağlı Hamittepe Üs Bölgesine 1 adet düştü. Maket uçakların uzman ekiplerce yapılan ön incelemede planör tipi gövdesi strafordan yapılmış ve piyasadan temin edilebilen şekilde el yapımı olduğu, model uçakların üzerinde elektrikli fünye tertibatlı plastik patlayıcılar bulunduğu ve bazı patlayıcıların çivi ile güçlendirildiği belirtildi. Model uçakların üzerinde kamara tertibatının olduğu ve her uçağın ayrı ayrı komuta edildiği ve model uçakların düştükten sonra patlamadığı aktarıldı.

Melih Yiğit
 

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